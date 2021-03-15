Популярная у россиян специя оказалась эффективна в борьбе с лишним весом

Семена тмина обладают множеством полезных свойств, а также помогают сбросить лишний вес.

Семена тмина обладают множеством полезных свойств, а также помогают сбросить лишний вес.

Иранские ученые пришли к выводу, что специя стимулирует обмен веществ, помогает вывести токсины и снимает отечность. Тмин также обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом. Перед употреблением его рекомендуется замачивать в кипятке, а полученный настой употреблять с медом, корицей и свежевыжатыми соками.

Исследование провели сотрудники Медицинского института Тегерана. Они сравнили тех, кто в своей диете придерживался употребления тмина, и тех, кто ограничился лишь дефицитом калорий. Результаты участников первой группы оказались эффективней, и процесс похудения у них шел быстрее.