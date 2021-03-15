Экс-премьер Украины объяснил, почему США не поставляют в Киев новое оружие

В студии «Патриота» обсудили, сможет ли Украина заменить советскую технику американскими истребителями F-15 и F-35.

Бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров выразил уверенность, что бюджет не позволит Киеву приобрести американские истребители F-15. Об этом он заявил на пресс-конференции «Украина сегодня — политический террор и экономическое беззаконие», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Ранее командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов пообещал, что в ближайшие 10-15 лет страна полностью заменит советскую технику американскими F-15 и F-35. Впрочем, по словам гостя эфира, это практически невыполнимая задача.

«Никакой бюджет Украины не позволит осуществлять закупку американских самолетов в объемах, необходимых для работы военно-воздушных сил. Это все пустые мечтания. Американцы на Украину, кстати, поставили надувные лодки, про которые сами же сказали, что эти судна не предназначены для боевых действий», — заявил Азаров.

Экс-премьер напомнил, что до сих пор американцы не предоставили Украине эффективных оружейных систем, а только лишь представили надувные лодки, не предназначенные для боевых действий. По мнению Азарова, причина очевидна — в США опасаются, что из-за коррупции в Киеве современное оружие попросту попадет в чужие руки.

«На Украину поставляют то, что уже выработало свой ресурс в американской армии и никоим образом не может поднять уровень Вооруженных сил Украины», — заявил Азаров.

Гость онлайн-эфира добавил, что в США не знают ничего и про слухи о возможном производстве на Украине американских вертолетов:

«Для официального производства нужна лицензия, нужны технология и специалисты. Все это несерьезно, как и многие обещания властей Украины. [Президент Владимир] Зеленский обещает 16 аэропортов построить, но на какие средства и где? Кто будет строителями? Мы с громадной натугой построили всего три аэропорта — и то на базе существующих — в период с 2002 по 2011 годы. Семь лет в Киеве заморожено строительство Подольского мостового перехода, но до сих пор палец о палец не ударили».

Ранее экс-премьер Украины рассказал, когда страна потеряла свою независимость.