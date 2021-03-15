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18:46   15 Марта 2021
Экономика

Экономисты ВШЭ заявили о завершении рецессии в России

Экономисты ВШЭ заявили о завершении рецессии в России

Высшая школа экономики (ВШЭ) обнародовала исследование об инвестициях в российскую экономику. Из работы следует, что в конце 2020 года рецессия в России завершилась.

Рост ВВП и инвестиций можно было наблюдать уже в третьем и четвертом кварталах 2020 года. За тот период ВВП вырос квартал к кварталу на 4,2% и 1,7% соответственно. Синхронно с этим инвестиции в основной капитал увеличились на 1,2% и 0,4%.

"Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года", — резюмируется в бюллетене, подготовленном ВШЭ.

В исследовании приводится объяснение, что пандемия создала возможности для экономического развития секторов, востребованных во время карантина. На фоне ослабления рубля экспортные сектора АПК получили возможность укрепиться на мировом рынке.

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#россия #ввп #вшэ #рецессия

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