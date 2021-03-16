Пушков: ЕС отбросил болтовню о «русской рулетке» и готовится закупать «Спутник V»

Пока в информационном пространстве ряд источников пытались продвигать тему о сбое экспорта российской вакцины от коронавируса, в Евросоюзе начали подготовку к переговорам о закупках «Спутника V».

Пока в информационном пространстве ряд источников пытались продвигать тему о сбое экспорта российской вакцины от коронавируса, в Евросоюзе начали подготовку к переговорам о закупках «Спутника V».

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию с СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, пустые разговоры о «русской рулетке», как ранее назвала «Спутник V» глава Европейского медицинского агентства (ЕМА) Криста Виртумер-Хохе, оказались отброшены, и как раз большие вопросы возникают к британской вакцине AstraZeneca, использование которой последовательно приостанавливают одна за другой страны ЕС. При этом Европе остро не хватает вакцины Pfizer и главе Еврокомиссии приходится отбиваться от обвинений в несправедливом распределении препарата.

«В этой ситуации не до жиру — быть бы живу, — отмечает сенатор. — Причина высокой вероятности закупки Евросоюзом «Спутника V» – трещащее по швам единство ЕС. Ряд стран – Венгрия, Чехия, Словакия – уже приняли решение о закупках вакцины без санкции Брюсселя. В других странах нарастает давление в пользу самостоятельной политики в этой сфере».

Если Европейская комиссия и в этой кризисной ситуации продолжит бездействовать, это может обернуться полной утратой контроля над странами Евросоюза, которые начнут действовать совершенно автономно и без оглядки на Брюссель. А такое развитие событий, по мнению Пушкова, приведет к неизбежному падению дееспособности и авторитета руководящих органов Евросоюза.

К настоящему времени использование «Спутника V» уже одобрили более 50 стран мира, при этом ряд государств разворачивает производство российской вакцины на своей территории.

Позже в понедельник, 15 марта, Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале приостановку Германией использование вакцины AstraZeneca.

По словам сенатора, это решение германских властей стало убедительным ответом на заверения компании AstraZeneca в безопасности препарата, и в том, что побочные явления после применения вакцины, с учетом масштабов ее использования, оказались даже меньше, чем предполагали разработчики.

Однако оптимизм компании AstraZeneca не понравился ни Берлину, ни властям еще 14 европейских стран, запретивших использовать данный препарат для вакцинирования своего населения, заключил Пушков.