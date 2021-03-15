Глава Подмосковья рассказал, в каких случаях использует матерные слова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев признался, что иногда использует нецензурную лексику для выражения эмоций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев признался, что иногда использует нецензурную лексику для выражения эмоций.

Мат является частью жизни и языка, сказал Воробьев во время интервью тиктокеру Арине Ростовской. Глава Подмосковья уверен, что нецензурные выражения не стоит использовать в целях оскорбления людей.

"Это неотъемлемая часть русского языка, передающая эмоцию ярко, коротко и доходчиво. Главное, чтобы мат не оскорблял и не унижал человека", — отметил чиновник.

По словам Воробьева, бывают эмоциональные моменты, особенно в спорте, тогда он матерится. Глава Подмосковья добавил, что такие ситуации возникают в жизни каждого человека, передает телеканал "360".