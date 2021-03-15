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18:36   15 Марта 2021
Политика

Глава Подмосковья рассказал, в каких случаях использует матерные слова

Глава Подмосковья рассказал, в каких случаях использует матерные слова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев признался, что иногда использует нецензурную лексику для выражения эмоций.

Мат является частью жизни и языка, сказал Воробьев во время интервью тиктокеру Арине Ростовской. Глава Подмосковья уверен, что нецензурные выражения не стоит использовать в целях оскорбления людей.

"Это неотъемлемая часть русского языка, передающая эмоцию ярко, коротко и доходчиво. Главное, чтобы мат не оскорблял и не унижал человека", — отметил чиновник.

По словам Воробьева, бывают эмоциональные моменты, особенно в спорте, тогда он матерится. Глава Подмосковья добавил, что такие ситуации возникают в жизни каждого человека, передает телеканал "360".

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