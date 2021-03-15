18:26 15 Марта 2021Политика
Пересадка в Новороссийске окончилась смертью лоцмана
Новороссийский лоцман погиб при пересадке. Мужчина умер в возрасте 61 года.
Новороссийский лоцман погиб при пересадке. Мужчина умер в возрасте 61 года.
По предварительным данным, Моряк упал в море при перемещении с судна Maria GS на катер. Лоцмана удалось вытащить из воды, но вопреки реанимационным мероприятиям он скончался, пояснили в Московском межрегиональном СУ.
Правоохранители инициировали проверку по факту смерти. Следствие будет разбираться в причинах и обстоятельствах инцидента.