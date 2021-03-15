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18:26   15 Марта 2021
Политика

Пересадка в Новороссийске окончилась смертью лоцмана

Пересадка в Новороссийске окончилась смертью лоцмана

Новороссийский лоцман погиб при пересадке. Мужчина умер в возрасте 61 года.

По предварительным данным, Моряк упал в море при перемещении с судна Maria GS на катер. Лоцмана удалось вытащить из воды, но вопреки реанимационным мероприятиям он скончался, пояснили в Московском межрегиональном СУ.

Правоохранители инициировали проверку по факту смерти. Следствие будет разбираться в причинах и обстоятельствах инцидента.

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