Пересадка в Новороссийске окончилась смертью лоцмана

Новороссийский лоцман погиб при пересадке. Мужчина умер в возрасте 61 года.

Новороссийский лоцман погиб при пересадке. Мужчина умер в возрасте 61 года.

По предварительным данным, Моряк упал в море при перемещении с судна Maria GS на катер. Лоцмана удалось вытащить из воды, но вопреки реанимационным мероприятиям он скончался, пояснили в Московском межрегиональном СУ.

Правоохранители инициировали проверку по факту смерти. Следствие будет разбираться в причинах и обстоятельствах инцидента.