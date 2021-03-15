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18:38   15 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Сатановский предсказал будущее Украины через миллиард лет

Сатановский предсказал будущее Украины через миллиард лет

Через миллиард лет, когда, по мнению ученых, Земля станет непригодна для жизни, на планете останется одна лишь Украина, населенная желто-голубыми жителями, какую бы форму они к тому времени ни приняли, и с памятником Бандере в центре.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, саркастично комментируя сообщения ученых о том, что через миллиард лет наша планет лишиться озонового слоя и пригодной для дыхания атмосферы.

В первую очередь Сатановский напоминает, что история человечества в его современном виде насчитывает всего несколько десятков тысячелетий, а если брать в расчет неандертальцев и денисовцев – несколько сотен тысяч лет.

«От нас до каменного века несколько тысяч лет. От возникновения христианства — две. От Батыя — восемьсот лет. От Смутного времени — четыреста. От Петра I — триста. От Наполеона — двести. От Октябрьской революции — сто. Три десятка лет назад еще Советский Союз был. Семь лет назад Крым находился в составе Украины», — напоминает политолог.

Сатановский предсказал будущее Украины через миллиард лет

Поэтому, по его словам, совершенно непонятно зачем и для чего нужно гадать, что станет с планетой через миллиард лет. Очевидно, что ничего из того, что мы сейчас можем наблюдать на Земле, к тому времени не будет – ни океанов, ни континентов, ни государств… И нынешних политиков некому будет вспоминать.

Но есть, по ироничному мнению Сатановского, одно исключение из этой печальной картины далекого будущего – на том месте, где сейчас находится Украина, она, кончено, останется. Трудно сказать, кто именно ее будет населять и чем эти жители будут обладать — жабрами, щупальцами, или ложноножками с подобиями. Может быть они будут дышать метаном, а общаться при помощи вспышек и радиочастот, а основой жизни к тому времени станет кремний или какой-нибудь кристаллизованный миллиардолетний кизляк…

«Но совершенно точно, будут они желто-голубого цвета. И посредине океана этого окаменевшего г-на, конечно сохранится памятник Бандере», — с уверенностью предрек Сатановский.

В заключение же политолог добавил, что порой от материалов некоторых журналистов на данную тему «глаза на лоб лезут».

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#украина #ученые #сатановский #будущее

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