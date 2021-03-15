Сатановский предсказал будущее Украины через миллиард лет

Через миллиард лет, когда, по мнению ученых, Земля станет непригодна для жизни, на планете останется одна лишь Украина, населенная желто-голубыми жителями, какую бы форму они к тому времени ни приняли, и с памятником Бандере в центре.

Через миллиард лет, когда, по мнению ученых, Земля станет непригодна для жизни, на планете останется одна лишь Украина, населенная желто-голубыми жителями, какую бы форму они к тому времени ни приняли, и с памятником Бандере в центре.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, саркастично комментируя сообщения ученых о том, что через миллиард лет наша планет лишиться озонового слоя и пригодной для дыхания атмосферы.

В первую очередь Сатановский напоминает, что история человечества в его современном виде насчитывает всего несколько десятков тысячелетий, а если брать в расчет неандертальцев и денисовцев – несколько сотен тысяч лет.

«От нас до каменного века несколько тысяч лет. От возникновения христианства — две. От Батыя — восемьсот лет. От Смутного времени — четыреста. От Петра I — триста. От Наполеона — двести. От Октябрьской революции — сто. Три десятка лет назад еще Советский Союз был. Семь лет назад Крым находился в составе Украины», — напоминает политолог.

Поэтому, по его словам, совершенно непонятно зачем и для чего нужно гадать, что станет с планетой через миллиард лет. Очевидно, что ничего из того, что мы сейчас можем наблюдать на Земле, к тому времени не будет – ни океанов, ни континентов, ни государств… И нынешних политиков некому будет вспоминать.

Но есть, по ироничному мнению Сатановского, одно исключение из этой печальной картины далекого будущего – на том месте, где сейчас находится Украина, она, кончено, останется. Трудно сказать, кто именно ее будет населять и чем эти жители будут обладать — жабрами, щупальцами, или ложноножками с подобиями. Может быть они будут дышать метаном, а общаться при помощи вспышек и радиочастот, а основой жизни к тому времени станет кремний или какой-нибудь кристаллизованный миллиардолетний кизляк…

«Но совершенно точно, будут они желто-голубого цвета. И посредине океана этого окаменевшего г-на, конечно сохранится памятник Бандере», — с уверенностью предрек Сатановский.

В заключение же политолог добавил, что порой от материалов некоторых журналистов на данную тему «глаза на лоб лезут».