Экс-премьер Украины Азаров рассказал, когда страна потеряла независимость

По мнению эксперта, Киев не стал бы запрещать телеканалы, накладывать санкции на граждан и арестовывать журналистов без приказа покровителей.

Бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров заявил, что любой политический террор со стороны украинских властей происходит по приказу США и Международного валютного фонда. Об этом он заявил на пресс-конференции «Украина сегодня — политический террор и экономическое беззаконие», проводимой Медиагруппой «Патриот».

По словам гостя студии, Киев потерял свою самостоятельность еще во время смены государственной власти в 2014 году. С того момента страна полностью стала управляться внешними силами, констатировал Азаров.

«Можно делать разные версии, но все они будут сводиться к одной. Власть на Украине не самостоятельна. Там действуют в интересах США, пытаются развернуть конфликт. Все, что делается властью, делается ради этого, облекается ли это в борьбу с оппозицией или же в агрессию России. Сейчас ни о какой независимости не идет речь. Все кадровые решения делаются только с согласия США. Внутренняя политика — по рекомендации МВФ. Ни одного самостоятельного решения», — подчеркнул экс-премьер Украины.

Азаров добавил, что ни одно правительство мира не стало бы запрещать собственные телеканалы, накладывать санкции на своих же граждан, а также арестовывать журналистов без соответствующей команды со стороны покровителей.