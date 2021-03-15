В ДНР обвинили Киев в переброске военной техники в жилые районы Донбасса

Украинские военнослужащие за последние сутки разместили пять единиц военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.

Украинские военнослужащие за последние сутки разместили пять единиц военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.

Об этом рассказал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

"Выявлено размещение пяти единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал НМ ДНР.

ВСУ разместили в жилых районах двух населенных пунктов зенитно-ракетный комплекс, танк Т-72 и БМП-2.

Гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года. После государственного переворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости. Киев в ответ начал военную операцию против своих же граждан.