Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:06   15 Марта 2021
Армия

В ДНР обвинили Киев в переброске военной техники в жилые районы Донбасса

В ДНР обвинили Киев в переброске военной техники в жилые районы Донбасса

Украинские военнослужащие за последние сутки разместили пять единиц военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.

Об этом рассказал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

"Выявлено размещение пяти единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал НМ ДНР.

ВСУ разместили в жилых районах двух населенных пунктов зенитно-ракетный комплекс, танк Т-72 и БМП-2.

Гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года. После государственного переворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости. Киев в ответ начал военную операцию против своих же граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#донбасс #украина #всу #днр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров