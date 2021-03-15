Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на здоровье человека

Итальянские ученые нашли связь между месяцем рождения и здоровьем человека. Специалисты предполагают, что их исследование поможет будущим родителям в планировании беременности.

Итальянские ученые нашли связь между месяцем рождения и здоровьем человека. Специалисты предполагают, что их исследование поможет будущим родителям в планировании беременности.

Согласно результатам исследования, дети, которые родились летом, болеют реже рожденных в другое время года. Ученые уточняют, что такой результат дает витамин D, которого у таких детей в организме больше. Кроме того, те, кто появился на свет летом, обычно высокие и оптимистичные.

Дети, которые родились зимой, как утверждают ученые, больше подвержены психическим расстройствам и развитию опухолям центральной нервной системы. Причиной этому могут быть сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ. Специалисты подчеркивают, что дети, рожденные зимой, считаются самыми целеустремленными и активными.