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18:02   15 Марта 2021
Общество

Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на здоровье человека

Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на здоровье человека

Итальянские ученые нашли связь между месяцем рождения и здоровьем человека. Специалисты предполагают, что их исследование поможет будущим родителям в планировании беременности.

Согласно результатам исследования, дети, которые родились летом, болеют реже рожденных в другое время года. Ученые уточняют, что такой результат дает витамин D, которого у таких детей в организме больше. Кроме того, те, кто появился на свет летом, обычно высокие и оптимистичные.

Дети, которые родились зимой, как утверждают ученые, больше подвержены психическим расстройствам и развитию опухолям центральной нервной системы. Причиной этому могут быть сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ. Специалисты подчеркивают, что дети, рожденные зимой, считаются самыми целеустремленными и активными.

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#дети #здоровье #ученые

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