В Кирове осудили судмедэксперта по делу "пьяного" мальчика

Суд Кировской области вынес решение по делу судебно-медицинского эксперта Сергея Насонова, который выявил алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП.

Суд Кировской области вынес решение по делу судебно-медицинского эксперта Сергея Насонова, который выявил алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП.

Медицинский специалист был признан виновным по статье "Халатность", приговор пока еще не вступил в силу. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% заработка", — сообщили в Генпрокуратуре.

Летом 2019 года шестилетний мальчик получил в ДТП травмы, несовместимые с жизнью. Насонов после экспертизы в заключении указал, что в крови у ребенка были обнаружены следы этилового спирта в концентрации 0,5 промилле. Позже следствие выяснило, что судмедэксперт не выезжал на место происшествия, а тело погибшего начал изучать спустя несколько дней.