Басманный суд Москвы признал экс-следователей СК РФ виновными в получении взятки

Басманный суд Москвы вынес приговор двум бывшим следователям центрального аппарата СК РФ, которых обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы вынес приговор двум бывшим следователям центрального аппарата СК РФ, которых обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Дубинскому и Триневу суд назначил шесть и восемь лет колонии строгого режима. Бывших следователей обвинили в получении взятки в особо крупном размере, по жалобе которых был лишен статуса адвокат Алексей Коврижкин. Об этом заявили в пресс-службе суда.

Помимо этого, Дубинского обязали выплатить штраф в размере 10 млн рублей. Также его лишили звания полковника юстиции и запретили занимать должность на госслужбе и в правоохранительных органах на 10 лет. Тринева лишили звания майора юстиции и лишили его права занимать те же должности также на 10 лет.