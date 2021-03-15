«Это апокалипсис». В соцсетях отреагировали на песчаные бури в Пекине и Монголии

Мощное атмосферное явление захлестнуло Восточную Азию. В Монголии погибло 6 жителей, 81 человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Вслед за Монголией сильнейшая песчаная буря обрушилась на Пекин. Сейчас в городе объявили желтый уровень опасности, местным жителям рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости. Эксперты прогнозируют, что непогода продлится до утра 16 марта.

Степень загрязнения воздуха в Пекине оценивается на шестом уровне. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых местах в 160 раз превысила норму, рекомендованную ВОЗ, составив более 8 тыс. мг/м³.

Beijing's skies turned yellow on Monday during the worst sandstorm to hit the Chinese capital in a decade https://t.co/IcVXawEBd8 pic.twitter.com/wV6feGXocA — CBS News (@CBSNews) March 15, 2021

По сообщению Global Times, столичные аэропорты Дасин и Шоуду отменили более 400 авиарейсов. Видимость в большинстве пекинских районов составляет менее 1 км. Метеорологи утверждают, что это самая сильная буря за последние десять лет.

В Монголии жертвами сурового природного катаклизма стали 6 человек. В ночь с 14 на 15 марта власти страны получили сообщения о 548 пропавших без вести из девяти провинций. Из них 81 человек до сих пор не найден.

Порывы ветра в Монголии могут достигать 34 м/с. Сообщается о повреждении линий электропередач — три района страны остались без электричества.

Some herders are still missing from yesterday’s sandstorm and snow blizzard! I hope that they will be found safety soon. It was a day which made me appreciate the beauty of the nature but also the power of nature in #Mongolia. Humans are small in front of the nature. pic.twitter.com/QZEgCea0RO — Kaori Ishikawa (@IshikawaKaori) March 15, 2021

В соцсетях к происходящему в Восточной Азии не остались равнодушными. Россияне обеспокоились здоровьем жителей государств-соседей.

«Какой ужас! Бедные легкие животных и людей!!» — воскликнула oksanadana123.

«Жесть какая, надо всем дома сидеть срочно», — поддержала ее Виктория Студентова.

Иностранные пользователи поразились самому цвету песчаной бури. Некоторые сравнили природное явление с пожаром.

Beijing was covered in thick smog on Monday as it experienced what its weather bureau has called the worst sandstorm in a decade. - BBC pic.twitter.com/ihYej6kT2b — The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) March 15, 2021

«Цвет Пекина сегодня. Напоминает мне цвет во время пожара в прошлом году. Та же энергия “Бегущего по лезвию 2049”, разные экологические катастрофы. Пыльно-песчаная буря и опустынивание на северо-западе Китая должны быть опережены усилиями по строительству Зеленой Великой стены», — написала Jen Zhu.

С ней согласился комментатор Sarah Gleim:

«Я подумал то же самое. Того же цвета, что и лесные пожары».

Некоторые пользователи и вовсе пустились в воспоминания многолетней давности. В частности, комментатор с ником Ella поделилась историей, как однажды песчаная буря в Пекине чуть не разлучила ее с семьей.

«Я была в Пекине, когда мне было 12 лет. Я начала паниковать, потому что подумала, будто потерялась. Семья была не так далеко от меня, но загрязнение было настолько сильным, что я не могла их видеть. Это апокалипсис, и он будет ужасать людей. Надеюсь, они останутся в полной безопасности».

Dangerous conditons in Beijing, China ???????? as major sandstorm (largest in at least 10 years) causes huge disruption today. Via @shen_shiwei pic.twitter.com/YZ14PtKDlU — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 15, 2021

Впрочем, нашлись и те, кто не потерял оптимизма.

«Вот и макияж Трампа летит в воздухе», — пошутил Dilyan Velikov, которому цвет бури напомнил оттенок кожи бывшего президента США.

Ранее мощная песчаная буря накрыла страны Персидского залива. Особенно сильно она затронула Катар и запад Саудовской Аравии (Мекку и Медину).