«Это апокалипсис». В соцсетях отреагировали на песчаные бури в Пекине и Монголии

Мощное атмосферное явление захлестнуло Восточную Азию. В Монголии погибло 6 жителей, 81 человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Вслед за Монголией сильнейшая песчаная буря обрушилась на Пекин. Сейчас в городе объявили желтый уровень опасности, местным жителям рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости. Эксперты прогнозируют, что непогода продлится до утра 16 марта.

Степень загрязнения воздуха в Пекине оценивается на шестом уровне. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых местах в 160 раз превысила норму, рекомендованную ВОЗ, составив более 8 тыс. мг/м³.

По сообщению Global Times, столичные аэропорты Дасин и Шоуду отменили более 400 авиарейсов. Видимость в большинстве пекинских районов составляет менее 1 км. Метеорологи утверждают, что это самая сильная буря за последние десять лет.

В Монголии жертвами сурового природного катаклизма стали 6 человек. В ночь с 14 на 15 марта власти страны получили сообщения о 548 пропавших без вести из девяти провинций. Из них 81 человек до сих пор не найден.

Порывы ветра в Монголии могут достигать 34 м/с. Сообщается о повреждении линий электропередач — три района страны остались без электричества.

Some herders are still missing from yesterday’s sandstorm and snow blizzard! I hope that they will be found safety soon. It was a day which made me appreciate the beauty of the nature but also the power of nature in #Mongolia. Humans are small in front of the nature. pic.twitter.com/QZEgCea0RO