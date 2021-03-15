Сестра Меган Маркл заявила, что скоро она разведется с принцем Гарри

Сводная сестра экс-актрисы Меган Маркл Саманта заявила, что отношения герцога и герцогини Сассекских переживают нелегкие времена. Она уверена, что близится развод знаменитой пары.

Сводная сестра экс-актрисы Меган Маркл Саманта заявила, что отношения герцога и герцогини Сассекских переживают нелегкие времена. Она уверена, что близится развод знаменитой пары.

Саманта Маркл не знакома с принцем Гарри лично и не виделась с родственницей в течение долгого времени, однако она уверена в скором распаде звездной четы, пишет зарубежное издание TMZ. По словам сводной сестры герцогини Сассекской, если супруги в ближайшем будущем не обратятся к психологу и не поедут в Великобританию с извинениями, то им не миновать развода.

Саманта Маркл убеждена, что принц Гарри давно ставит свой брак под сомнение, утонув в "непрекращающейся лжи" своей жены. Интересно, что герцогиня Сассекская во время интервью с Меган Маркл подчеркнула, что со сводной сестрой они не общаются уже многие годы.