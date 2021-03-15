Кедми: Запад пытается влиять на Казахстан, чтобы тот меньше флиртовал с РФ и Китаем

Запад пытается использовать Казахстан в борьбе с Китаем, именно ради этого Европарламент предпринимает попытки повлиять на политику бывшей советский республики.

Запад пытается использовать Казахстан в борьбе с Китаем, именно ради этого Европарламент предпринимает попытки повлиять на политику бывшей советский республики.

Такое мнение в эфире интернет-канала ITON-TV высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, рассуждая о том, с какой целью Европейский парламент грозит Казахстану пакетом санкций.

Напомним, 11 февраля 2021 гола Европарламент принял резолюцию, в котором отметил ухудшение в Казахстане ситуации с правами человека и проводящиеся там репрессии в отношении гражданского общества. Также в резолюции ЕП были отмечены принятые в Казахстане жесткие ограничения на право граждан свободно выражать свое мнение, проводить мирные собрания и организовываться в объединения. За принятие данной резолюции, как стало известно, проголосовали 598 евродепутатов, а против высказались лишь 43.

«Есть одна страна бывшего Советского Союза, которую Запад всеми силами пытается отдалить от Китая и РФ. Это Казахстан, где якобы не все в порядке с правами человек, — заявил по этому поводу Яков Кедми. — Сказки про права человека в Казахстане нужны для того, чтобы попытаться повлиять на политику Казахстана, чтобы страна меньше флиртовала с Россией и Китаем, перестала быть переходным мостом из Китая через Россию в Европу».

Также эксперт подчеркнул, что всякий раз, когда где-либо на политической арене поднимается тема нарушений прав человека в какой-нибудь конкретной стране, нужно понимать, что проводится политическая акция, нацеленная на борьбу с властью этой страны.

Коллективный Запад, по словам Якова Кедми, не отступится от своих планов в отношении Казахстана. Москва и Бишкек должны это понимать и учитывать в процессе глобального геополитического планирования. которое проводят их государственные аналитические структуры.