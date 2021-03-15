The Washington Post: Байден может "отдать" Украину, чтобы поссорить РФ и Китай

США придется пойти на серьезные уступки, чтобы внести раскол в союз России и Китая. Не исключено, что Вашингтон будет вынужден "отдать" Украину.

США придется пойти на серьезные уступки, чтобы внести раскол в союз России и Китая. Не исключено, что Вашингтон будет вынужден "отдать" Украину.

Об этом пишет американское издание The Washington Post. В статье отмечается, что усиление сотрудничества России и Китая является зловещим знаком для Запада. Подчеркивается, что опасения у США возникают на фоне формирования оси Москва-Пекин-Тегеран.

Вашингтон боится, что Россия начнет ослаблять соседние страны НАТО, а Иран возьмется за арабские страны и Израиль. По мнению журналистов, Китай может попытаться оказывать давление на Тайвань или на государства, оспаривающие его притязания в Южно-Китайском море.

Издание полагает, что появление подобного союза является одной из главных проблем для администрации президента США Джо Байдена, которая попытается расколоть враждебный союз.

В статье говорится, что для этого США придется пойти на серьезные уступки. В частности, рассматривается возможность отказа от влияния на Украине и выведения войск НАТО с территории прибалтийских стран-членов альянса.