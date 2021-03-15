The Economist: Севморпуть подарил России ряд уникальных преимуществ перед США

Россия получает благодаря Северному морскому пути преимущество перед США и экспортерами газа с Ближнего Востока, пишет британское издание The Economist.

Россия получает благодаря Северному морскому пути преимущество перед США и экспортерами газа с Ближнего Востока, пишет британское издание The Economist.

Развитие Севморпути — решение вопроса о поиске маршрута между Европой и Азией через Арктическую зону. Россия может поставлять сжиженный природный газ новейшими танкерами-газовозами ледового класса Arc7 с Ямала в Европу и Северо-Восточную Азию круглый год. При этом "Новатэк" использует Мурманск и камчатские порты в качестве перевалочных пунктов, пишет ФБА "Экономика сегодня".

РФ получает массу преимуществ перед США в виде более быстрой и дешевой поставки продукта — расстояние от Мурманска до конечных потребителей в четыре раза короче, чем с Ближнего Востока. В пользу Севморпути также работает большая загруженность Суэцкого и Панамского каналов. Кроме этого, путь является серьезным раздражителем для Вашингтона.