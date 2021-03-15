Coca-Cola планирует обязать партнеров нанимать темнокожих сотрудников

Так в компании планируют победить расизм.

Юридический отдел крупнейшего мирового производителя безалкогольных напитков Coca-Cola обнародовал новые условия партнерства. Желающие сотрудничать с гигантом частные компании обязаны установить расовые квоты на сотрудников — 30% не белых, из которых в свою очередь хотя бы 50% должны быть темнокожие, сообщает американское издание Breitbart News.

«Взять на себя обязательство, что не менее 30 процентов сотрудников и партнеров, которым выставляется счет, будут предоставлены разнообразными юристами, и по крайней мере половина из них должны быть темнокожими», — написано в письме компании.

Как пишет издание, что теперь у юридических партнеров компании могут возникнут кадровые проблемы, так как, согласно данным переписи населения, темнокожие составляют лишь 13,4% населения США, а Американская ассоциация адвокатов и вовсе сообщает, что в 2020 году количество афроамериканских адвокатов в Соединенных Штатах составляет всего 5 % от всех юристов страны.

Также журналисты Breitbart сообщают и о другой проблеме: закон «О гражданских правах» запрещает принимать решения о приеме на работу по признаку расы. Если квалифицированный юрист подаст заявление о приеме на работу в одну из этих фирм, но его не наймут из-за цвета кожи, то эта юридическая контора рискует получить федеральный иск.

Тем не менее компания призывает и другие фирмы к подобным действиям, чтобы « воплотить реальные системные изменения ».

«Я надеюсь, что наши партнеры из юридической фирм рассмотрят это как возможность воплотить реальные системные изменения. И что другие как в юридической профессии, так и за ее пределами, вдохновятся и присоединятся к аналогичным обязательствам», — заявил главный юридический консультант Coca-Cola Брэдли Гэйтон.