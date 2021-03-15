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17:29   15 Марта 2021
Спорт

WADA завершило расследование в отношении "российской" расцветки болидов "Хааса"

WADA завершило расследование в отношении "российской" расцветки болидов "Хааса"

Расследование в отношении ливреи болида команды "Хаас" завершило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Информацию сообщает Formula1News.co.uk со ссылкой на свои источники.

Антидопинговое агентство не станет предпринимать дальнейших действий в отношении команды, которая на новый сезон "Формулы-1" раскрасила болид в цвета российского флага.

Американская команда привлекла внимание WADA после того, как перекрасила болид в "российские" цвета. Такое решение в "Хаас" приняли после того, как их титульным спонсором стала компания "Уралкалий".

Сомнения в легальности использования триколора возникли у агентства после отстранения России от международных соревнований из-за нарушения допинга. Никита Мазепин, пилот "Хааса", из-за отстранения будет выступать как нейтральный спортсмен.

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#формула-1 #wada #хаас #уралкалий

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