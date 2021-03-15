Социолог Копатько заявил об ужесточении дерусификации на Украине и в Прибалтике

По мнению эксперта, Москва должна оказывать системную помощь русскоговорящему населению за рубежом.

Учредитель исследовательской компании Research and Branding Group, украинский социолог Евгений Копатько на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» выразил мнение, что процесс дерусификации на Украине и в Прибалтике будет ужесточаться. Если не предпринять каких-либо мер по поддержке русскоязычного населения за границей, положение этих людей вскоре может стать плачевным.

«Дерусификация уже случилась, она уже институционально закреплена там [на Украине и в Прибалтике]. И эта работа имеет системный характер, то есть там уже выросла элита, которая заточена на антироссийскую политику. У нас такой системной работы нет, нет понимания и стратегии. Дальше эта ситуация будет усугубляться. Чтобы это исправить нужны интеллектуальные и политические ресурсы. Нужны силы и нужны люди, и это не фигура речи. Они должны понимать, что поможет нам действовать совместно», — заявил эксперт.

Копатько привел в пример Украину: сотни тысяч людей на территории одной страны противостоят друг другу на линии фронта, а сам Киев следует антироссийскому направлению в политике.

«Политика Сегодня» уже писала о том, почему Украина и президент Владимир Зеленский вскоре могут лишиться поддержки Соединенных Штатов. Вашингтон ждет от Киева решительных действий в борьбе с повсеместной коррупцией в стране.