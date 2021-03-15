Россиянам рассказали, как легко сбросить лишний вес

Несколько необычных способов помогут скинуть лишние килограммы к весне.

Несколько необычных способов помогут скинуть лишние килограммы к весне.

Человеку, который хочет избавиться от лишних килограммов, не придется голодать или сидеть на изнурительных диетах, если он применит один из приведенных ниже способов. Первый метод — это китайские палочки, которые не позволят взять большой кусок, и на употребление еды уйдет больше времени, а насыщение придет быстрее.

Расслабляющая музыка также может помочь при похудении и способствует здоровому пищеварению. Необходимо во время потребления пищи слушать медленную и спокойную музыку, она поможет человеку есть не спеша.

Третий способ — это фотографии еды в соцсети, так как тарелку нужно красиво украсить и аккуратно выложить кусочки пищи. В погоне за комментариями, подписчиками и лайками можно незаметно похудеть. Эксперты также выяснили, что цвет посуды напрямую влияет на аппетит человека. Так, синяя посуда может помочь при похудении.