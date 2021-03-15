Президент Азербайджана доложил ОБСЕ о текущей ситуации в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с главой ОБСЕ Анн Линде.

Конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с главой ОБСЕ Анн Линде.

Делегация во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде 14 марта прибыла в Баку. Разговор Ильхама Алиева с Линде проходил один на один.

"Конфликт остался в прошлом, и мы должны смотреть в будущее... Я думаю, что последние четыре месяца после войны демонстрируют стремление обеих сторон закрыть страницу и сосредоточиться на будущем", — сказал Алиев.

Президент Азербайджана после беседы с Анн Линде провел мероприятие с делегацией в расширенном составе.