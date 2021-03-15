Журналист озвучил последствия принятия законов о коллаборационизме на Украине

Под прикрытием борьбы с «коллаборантами» в стране будут запрещать партии и профсоюзы, забирать бизнес и закрывать оппозиционные СМИ.

В конце февраля украинские депутаты подготовили новый репрессивный законопроект. Представители президентской партии «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной раде два документа, которые предусматривают уголовную ответственность за «коллаборационизм». Под ним подразумевается сотрудничество с Россией или непризнанными республиками Донбасса.

По законопроекту к ответственности привлекаются те, кто отрицает «вооруженную агрессию РФ» и считает конфликт на юго-востоке Украины гражданским. При этом разработчиками законопроекта были не только парламентарии, но и неонацисты из «Национального корпуса», гражданского крыла полка «Азов».

Украинские власти ничего не могут сделать с российским влиянием и очень его боятся. Об этом заявил главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«На Украине смотрят российские каналы через интернет. С кем я не общаюсь, все знаю, что сказали наши у Соловьева, у Скабеевой с Поповым, об этом дискутируют. Наши сигналы проходят и взбаламучивают их националистически настроенные умы, перечеркивают работы украинской школы с их ноткой ненависти», — объяснил журналист.

Законопроекты от «Нацкорпуса» предполагают ответственность (тюремный срок от пяти до 10 лет) даже за «информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором». Украинское правосудие будет карать не только за выступления на российских ток-шоу. Даже взаимодействие украинских и российских журналистов попадает под закон о коллаборационизме, говорит Хисамов.

«Мы проводили телемосты с нашими украинскими коллегами. Два провели, а на третий он инам сказали, что их из СБУ уже предупредили. Просто за одну беседу со мной. Они высказали точку зрению, которая отличается от нашей, от позиции российского руководства. Но за эти разговоры они уже попадают под статью о коллаборационизме. Кому будет хуже? Да, мы не сможем получать фидбек украинских коллег из первых уст, но мы переживем. А вот украинцам опять придется пить воду из нечистых источников», — высказался гость эфира.

Впрочем, законы, как все на Украине, будут исполняться выборочно. Под прикрытием борьбы с «коллаборантами» власти начнут безнаказанно запрещать партии и профсоюзы, забирать бизнес и закрывать оппозиционные СМИ.

«Выборочное правосудие, как это обычно бывает: друзьям все, врагам ничего. Можно и бизнес забрать под предлогом того, что у него есть связи с Россией. Всегда можно будет прищемить. Хотя тут все можно повернуть в другую сторону: у Зеленских есть недвижимость в Крыму, как и у многих других политиков Украины», — заключил Хисамов.

Ранее украинский социолог Евгений Копатько выразил мнение, что процесс дерусификации на Украине и в Прибалтике будет ужесточаться.