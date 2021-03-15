17:17 15 Марта 2021Политика
Малайзия не будет занимать чью-либо сторону до окончания расследования по MH17
Малайзийский посол на Украине озвучил позицию страны по делу о крушении MH17 в Донбассе.
Малайзийский посол на Украине озвучил позицию страны по делу о крушении MH17 в Донбассе.
Куала-Лумпур не будет занимать чью-либо сторону, пока не закончится расследование, отметил сотрудник дипведомства. Малайзийская сторона планирует дождаться решения суда в Гааге.
Ранее технический эксперт Юрий Антипов призвал общественность внимательно следить за процессом по делу MH17. По его мнению, Нидерланды могут намерено скрывать украинский след.