Малайзия не будет занимать чью-либо сторону до окончания расследования по MH17

Малайзийский посол на Украине озвучил позицию страны по делу о крушении MH17 в Донбассе.

Малайзийский посол на Украине озвучил позицию страны по делу о крушении MH17 в Донбассе.

Куала-Лумпур не будет занимать чью-либо сторону, пока не закончится расследование, отметил сотрудник дипведомства. Малайзийская сторона планирует дождаться решения суда в Гааге.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов призвал общественность внимательно следить за процессом по делу MH17. По его мнению, Нидерланды могут намерено скрывать украинский след.