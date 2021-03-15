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17:17   15 Марта 2021
Политика

Малайзия не будет занимать чью-либо сторону до окончания расследования по MH17

Малайзия не будет занимать чью-либо сторону до окончания расследования по MH17

Малайзийский посол на Украине озвучил позицию страны по делу о крушении MH17 в Донбассе.

Куала-Лумпур не будет занимать чью-либо сторону, пока не закончится расследование, отметил сотрудник дипведомства. Малайзийская сторона планирует дождаться решения суда в Гааге.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов призвал общественность внимательно следить за процессом по делу MH17. По его мнению, Нидерланды могут намерено скрывать украинский след.

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#украина #mh17 #малайзия

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