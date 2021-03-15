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17:12   15 Марта 2021
Наука

Ученые из Шотландии объяснили секрет человеческого долголетия

Ученые из Шотландии объяснили секрет человеческого долголетия

Специалисты из Эдинбургского университета в Шотландии выяснили, почему люди способны проживать еще долгое время даже после завершения репродуктивного возраста.

Существует крайне ограниченное количество видов, которые способны жить дальше, несмотря на исчезнувшую возможность давать потомство. При этом люди могут доживать до самой старости, что свидетельствует о наличии уникальных механизмов.

Так, мужчины по достижении 50 лет способны жить дальше благодаря генам, поддерживающим молодость. Однако у женщин подобного не выявили. Кроме того, исследователи установили, что долголетие может зависеть от генов, которые помогают выживать в раннем возрасте.

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#старость #гены #долголетие

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