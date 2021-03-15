Россиянам назвали способы очищения печени от токсинов

Печень в человеческом организме выполняет более 500 функций, среди них фильтрация крови и выведение токсинов. Периодически орган сам требует очищения.

Печень в человеческом организме выполняет более 500 функций, среди них фильтрация крови и выведение токсинов. Периодически орган сам требует очищения.

Чаще всего болезням печени подвержены люди, которые злоупотребляют алкоголем. Также работа органа нарушается при отсутствии сбалансированного питания, употреблении большого количество лекарств. Признаками, которые указывают на необходимость очищения печени, являются желтый оттенок глаз, резкий набор веса, перепады настроения. Также о загрязнении органа говорят постоянное желание съесть сладкое, сухость и зуд кожи, неприятный запах изо рта, сообщает "Профиль".

Вернуть здоровье печени позволит детокс. Нужно отказаться от сладких напитков, спиртного. Рацион необходимо обогатить ягодами, которые защищают печень от воспалений. Также рекомендуется дополнить питание корнями и листьями одуванчика, цитрусовыми, зелеными салатами и овощами, ферментированными продуктами.