Украинская власть стремится заслужить доверие новой американской администрации и только ради этого провоцирует обострение в Донбассе и демонстративно перебрасывает тяжелую военную технику к границам ДНР, ЛНР и Крыма.

Украинская власть стремится заслужить доверие новой американской администрации и только ради этого провоцирует обострение в Донбассе и демонстративно перебрасывает тяжелую военную технику к границам ДНР, ЛНР и Крыма.

Такое мнение в эфире интернет-канала Topinform высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

На самом деле, уверен политолог, Киев занимается лишь «бряцаньем оружием» и не намерен доводить ситуацию до реального возобновления полномасштабных боевых действий.

«Я абсолютно исключаю масштабное наступление. Абсолютно исключаю. Если это произойдет, можете тогда сказать, что я вообще ничего не понимаю в политике», — подчеркнул Погребинский.

По его словам, все демонстративные действия Киева, такие как переброска тяжелой военной техники, жесткая риторика, принятие закона о коллаборантах и тому подобное, делается с прицелом на несколько целей.

Первой важной целью нынешнего украинского руководства, является доказать Западу свою верность, потому что оно не имеет своей прозападной или антироссийской истории и поэтому находится под подозрением в пророссийских взглядах у Госдепа и Брюсселя. Например, главу офиса президента Украины Андрея Ермака в Штатах просто считают агентом ФСБ, уточнил Погребинский, сославшись на то, что об этом ему рассказывают собственные источники в США.

Все это ведет к тому, что нынешние украинские власти вынуждены на деле доказывать Западу свой антироссийский настрой.

«Поэтому вся эта кампания, которая идет, в том числе эти законы про коллаборантов, про концентрационные лагеря и так далее, про Крымскую платформу – это все делается для того, чтобы утвердить себя в качестве надежного партнера Запада против России», — объяснил киевский политолог.

Второй важной целью украинского руководство остается российский газопровод «Северный поток – 2», достройку которого они стремятся сорвать любой ценой.

Если Россия введет свой новый газопровод в эксплуатацию, для Украины это станет огромным ударом – не только экономическим, но и ударом по имиджу. В этом случае всему миру будет продемонстрировано, что в таком важном вопросе Европа предпочла свои интересы, а не встала на сторону Украины, заключил Погребинский.