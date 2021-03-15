На Украине обнародовали сценарий возможного военного противостояния Киева и Москвы

Источник украинского информационного издания в Минобороны Украины обнародовал сценарий возможной войны между Киевом и Москвой.

Источник украинского информационного издания в Минобороны Украины обнародовал сценарий возможной войны между Киевом и Москвой.

Украинский военный рассказал изданию "Страна.ua", как могут развиваться события, если ВСУ попытаются пойти в наступление в Донбассе. По его словам, в случае военного противостояния Россия якобы не станет атаковать укрепленные позиции ВСУ в регионе, а пойдет другим путем.

"Попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Белоруссии", — сказал источник журналистам.

При этом он отметил, что вторжение России является маловероятным, однако целесообразно "готовиться ко всем возможным вариантам". В ходе беседы с журналистами он также заявил, что подразделения ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил об обеспокоенности Кремля по поводу обострения ситуации на юго-востоке Украины. Москва надеется, что Киев сможет удержать различные формирования от провокаций, а эскалация не перейдет "красную черту".