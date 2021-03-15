МИД России: попытки Киева "вернуть" Крым являются нелегитимными

Усилия Украины по "возвращению" полуострова Крым воспринимаются как угроза российским субъектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Усилия Украины по "возвращению" полуострова Крым воспринимаются как угроза российским субъектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она заметила, что доверие жителей полуострова не будет на стороне Киева, который избрал стратегию санкций и водную блокаду. Так Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил о неких "трех опорах возвращения Крыма".

"Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие", — сказала Захарова.

Все усилия Киева по "возвращению" Крыма воспринимаются в Москве как нелегитимные. Они несут в себе угрозу российским субъектам, резюмировала она.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в 2014 году. Большая часть населения проголосовала на референдуме за объединение с Российской Федерацией. Москва не подвергает сомнению свой суверенитет над Крымом.