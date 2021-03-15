Диетологи дали три простых совета, как перестать есть много сладкого

Регулярное потребление продуктов с большим количеством сахара опасно для здоровья. Диетологи дали три простые рекомендации, как перестать есть много сладкого.

Регулярное потребление продуктов с большим количеством сахара опасно для здоровья. Диетологи дали три простые рекомендации, как перестать есть много сладкого.

Человеку с тягой к сладким лакомствам необходимо внести несколько изменений в свой образ жизни, чтобы справиться с проблемой. В первую очередь специалисты советуют отказаться от продуктов и напитков, в которые добавляют искусственные подсластители.

Кроме того, стоит найти более полезный аналог белого сахара. Например, можно взять порцию творога или йогурта, смешав их с фруктами или ягодами. Важно также переосмыслить собственный рацион, поскольку желание есть сладкое может возникать из-за продуктов с простыми углеводами и жирными кислотами в составе.