Некачественная краска джинсов испортила салон дорогой иномарки в Саранске

Житель Саранска обратился в суд с иском на компанию джинсовой одежды из-за испорченного салона его авто.

Житель Саранска обратился в суд с иском на компанию джинсовой одежды из-за испорченного салона его авто.

Владелец иномарки Mercedes-Benz GL 550 купил себе новые темные джинсы за 1,5 тыс. рублей. Однако радоваться бюджетной покупке долго не пришлось — весь светлый салон машины был испорчен от контакта с тканью джинсов. Помимо этого, владелец дешевых брюк заметил плохо обработанные лицевые швы и обметку всего изделия, также на них был некачественно пришит пояс.

Вскоре мужчина через суд потребовал компенсацию за причиненный ущерб от бракованного товара в размере 239 тыс. рублей. Эксперты рассчитали все убытки, моральную компенсацию, непосредственно стоимость джинсов и штраф. Суд встал на сторону автовладельца, а сумма всего ущерба составила уже 370 тыс. рублей.