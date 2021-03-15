Вейп взорвался во рту уральского школьника и выбил ему зубы

Екатеринбургский школьник пострадал от взрыва электронной сигареты во рту. Устройство сдетонировало и выбило учащемуся несколько зубов.

Екатеринбургский школьник пострадал от взрыва электронной сигареты во рту. Устройство сдетонировало и выбило учащемуся несколько зубов.

Юный житель столицы Южного Урала сейчас находится дома и восстанавливается от полученных травм. Пострадавшим оказался ученик одного из общеобразовательных учреждений Екатеринбурга. Об инциденте сообщают "Вести.ру".

"С мамой держат связь, у ребенка стабильное состояние, сейчас он на больничном", — пояснили в городском департаменте образования.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить доследственную проверку инцидента, в частности, опросили сотрудников гимназии, где учится пострадавший школьник. Они заявили, что несчастный случай с вейпом произошел не на территории учреждения, а во внеучебное время. По результатам проверки будут установлены все обстоятельства и детали инцидента, после чего стражи порядка примут процессуальное решение.