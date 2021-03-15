16:38 15 Марта 2021Политика
Еврокомиссия обвинила Британию в невыполнении соглашения по Brexit
Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом заявили сегодня в Еврокомиссии.
Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом заявили сегодня в Еврокомиссии.
Еврокомиссия направила письмо британскому правительству с заявлением о нарушении государством соглашения по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза, а также основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии.