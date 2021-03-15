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16:38   15 Марта 2021
Политика

Еврокомиссия обвинила Британию в невыполнении соглашения по Brexit

Еврокомиссия обвинила Британию в невыполнении соглашения по Brexit

Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом заявили сегодня в Еврокомиссии.

Еврокомиссия направила письмо британскому правительству с заявлением о нарушении государством соглашения по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза, а также основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии.

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#brexit #британия #еврокомиссия

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