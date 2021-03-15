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16:37   15 Марта 2021
Общество

Гериатр Минздрава РФ предупредил, что коронавирус может ускорять старение

Гериатр Минздрава РФ предупредил, что коронавирус может ускорять старение

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут начать стареть быстрее. Об этом предупредила главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева.

Чем старше человек, который болеет коронавирусом, тем сложнее организму переносить инфекцию. Есть вероятность, что заболевание провоцирует запуск процессов старения. Многие исследователи пришли к выводу, что коронавирус является болезнью старения.

Актуальные сведения о коронавирусе в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Информация регулярно обновляется и дополняется.

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#старение #минздрав рф #коронавирус

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