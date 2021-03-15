Год на карантине. Волгоградцы протестуют из-за длительных ограничений

Волгоградцы устроили протест в социальных сетях после того, как краевые власти объявили о продлении карантина в регионе.

Волгоградцы устроили протест в социальных сетях после того, как краевые власти объявили о продлении карантина в регионе. Об этом сообщает информационный портал «Блокнот».

В пятницу 12 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз подписал указ о продлении ограничительных мер до 1 апреля. Таким образом, вскоре население региона «отметит» год ограничений.

Документ устанавливает запрет круглосуточной работы кафе, баров и ресторанов (заведения в регионе закрываются в 23:00), ограничение работы торговых центров площадью более 400 кв.м. и детских комнат. Также людям старше 65 лет настоятельно рекомендовали выходить из дома в специально отведенные часы — с 09:00 до 12:00.

«Недавно был в Ессентуках. Никто или почти никто не носит маски, и ни в одном магазине, маршрутке и даже в аптеке ни разу не попросили надеть маску. На улицах только люди среднего, старшего и совсем старшего возраста. Казалось бы, этот город должен был весь вымереть первым! Ан нет! Никакой истерики, всё спокойно. Почему у нас такой кипишь?», – поинтересовался пользователь интернет-портала «Волгоград онлайн».

«Уже даже не смешно! Сообщения, как из психбольницы. Теперь, как на зоне - все по часам: в магазин с 9.00 до 12.00. Может кассиры паспорта проверять будут?», – поддержал «протест» анонимный пользователь.

«А студенты да и вообще все учатся как и раньше. Что болеть могут только когда 65+?», – поинтересовался волгоградец.

Однако сильнее всего негодуют волгоградские бизнесмены. В попытках достучаться до властей они обратились за помощью в Москву к представителям партии «Роста». Там согласились с тем, что дальнейшие ограничения приведут многих частников к закрытию. Письмо за подписью зампредседателя Виктора Звагельского с просьбой ослабить карантин в области с учетом опыта других регионов было отправлено губернатору 11 марта.

В документе политики призвали последовать примеру Москвы, где барам и ресторанам было разрешено работать, используя систему идентификации посетителей с помощью QR-кодов, а также рассаживая людей на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

«Кроме того, хотелось бы отметить, что в нескольких регионах коэффициент распространения COVID-19 по состоянию на 10 марта равен показателю Волгоградской области или превышает его. Однако деятельность предприятий общественного питания в них возобновлена полностью без ограничений во времени», – отмечается в письме.

Речь идет о Приморском крае, Республике Крым, Тюменской области (там коэффициент, как и в Волгоградской области – 0,92). Еще в 18 регионах, по словам москвичей, коэффициент выше волгоградского, однако работу бизнеса там не ограничивают.

В региональном минздраве своя позиция. В ведомстве заявили, что ограничения снимут только с отмашки Роспотребнадзора.

В оперативный штаб поступают предложения по снятию тех или иных ограничительных мер, в том числе от предпринимателей и бизнес-сообщества. Но, к сожалению, Роспотребнадзор, главный санитарный врач Волгоградской области пока не дал таких предложений о смягчении мер, – пояснила замглавы облздрава Елена Краснова

Отметим, на сегодняшний день в Волгоградской области ежедневно регистрируется все меньше новых случаев заболевания. В среднем по 130 человек в сутки. Но станет ли это, а также просьба из Москвы поводом для смягчения карантинных мер, станет известно не раньше конца марта.