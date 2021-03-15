Глава Минобороны Польши заявил о лидирующей позиции Варшавы в НАТО

Варшава принадлежит к группе лидеров Североатлантического альянса, заявил министр обороны Польши на пресс-конференции, которая была посвящена 22-летию вступления страны в НАТО.

Варшава принадлежит к группе лидеров Североатлантического альянса, заявил министр обороны Польши на пресс-конференции, которая была посвящена 22-летию вступления страны в НАТО.

Во время своего выступления на мероприятии глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что вступление Варшавы в НАТО было хорошим решением, которое привело к повышению безопасности страны. Кроме этого, он уточнил, что Польша принадлежит к группе лидеров Североатлантического альянса.

"Хоты бы потому, что мы выделяем более 2% ВВП на оборону, в то время как в большинстве стран этот показатель ниже. Польша играет ключевую роль на восточном фланге НАТО", — прокомментировал Блащак.

Министр обороны Польши также сообщил о важности сотрудничества с Пентагоном в военной сфере. Он подчеркнул, что новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона сотрудничать с Варшавой.