Медиацентр "Патриот" проведет пресс-конференцию о социальной политике России

Эфир на тему "Социальная политика государства — что сделано, что можно сделать еще" проведут в понедельник, 15 марта, в 17:00, ФАН и Медиагруппа "Патриот".

Эфир на тему "Социальная политика государства — что сделано, что можно сделать еще" проведут в понедельник, 15 марта, в 17:00, ФАН и Медиагруппа "Патриот".

Система оказания социальной помощи в России сильно развита и ориентирована на широкие слои населения. Так, помощь от государства и меры соцпомощи получают:

- граждане, являющиеся получателями госпомощи в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и медизделиями, согласно рецепту врача;

- семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;

- россияне, имеющие право на путевку на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в обе стороны к месту лечения;

- граждане, получающие субвенцию на оплату услуг ЖКХ, родственники военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также еще ряд категорий.

Более широкий круг лиц стал получателями господдержки во время пандемии коронавируса, например, семьи с детьми.

Председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков расскажет об актуальной ситуации с оказанием соцпомощи. Также в пресс-конференции примут участие депутат Государственной думы Сергей Вострецов и другие специалисты.

Прямой эфир можно посмотреть здесь.

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