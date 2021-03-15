Научное сотрудничество РФ и КНР может перерасти в военный конфликт с США

Россия совместно с Китаем планирует создание лунной станции. Это может привести к обострению конфликта с Вашингтоном, предположил автор американского издания The Washington Post.

Россия совместно с Китаем планирует создание лунной станции. Это может привести к обострению конфликта с Вашингтоном, предположил автор американского издания The Washington Post.

План по совместному возведению научной лунной станции является зловещим, подчеркнул автор. Данная идея демонстрирует показательное выступление сближения Москвы и Пекина, а значит, свидетельствует о формировании нового альянса против Соединенных Штатов, сообщил эксперт.

Стоит отметить, что сама по себе научная станция не представляет опасности и Соединенным Штатам не стоит переживать, что с нее последуют угрозы лунными лазерами или оружием КНР. Тревожным знаком предстает само заявление об очередной совместной деятельности Москвы и Пекина. В будущем это может стать причиной военного конфликта.

За последние годы РФ и Китай довольно сблизились в своем сотрудничестве. Москва поставляет в КНР новейшую военную технику последних поколений. Это является довольно значимым фактом, поскольку китайское вооружение во многом уступает российским разработкам. Также армии двух стран нередко проводят совместные военные учения. Эти факты должны стать тревожным звонком для Вашингтона, резюмировал автор американского издания.