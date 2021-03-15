Глава МИД Германии ожидает одобрения Евросоюзом санкций против Китая

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ждет, что Евросоюз согласится на санкции в области прав человека против Китая. Об этом сообщают СМИ.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ждет, что Евросоюз согласится на санкции в области прав человека против Китая. Об этом сообщают СМИ.

Хайко Маас полагает, что найдет поддержку в Европейском союзе по ограничениям против Китайской Народной Республики.

"Да, я думаю, что будет найдено взаимопонимание (в ЕС. — Прим. ред.)... Создав санкционный режим, мы получили возможность преследовать за нарушения прав человека и хотим, разумеется, применять этот инструмент", — сказал немецкий министр.

Глава германского МИД добавил, что работа над применением санкционного режима идет в глобальных масштабах. Санкции коснутся не только Китая, но и других государств.