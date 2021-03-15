Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:17   15 Марта 2021
Политика

Глава МИД Германии ожидает одобрения Евросоюзом санкций против Китая

Глава МИД Германии ожидает одобрения Евросоюзом санкций против Китая

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ждет, что Евросоюз согласится на санкции в области прав человека против Китая. Об этом сообщают СМИ.

Хайко Маас полагает, что найдет поддержку в Европейском союзе по ограничениям против Китайской Народной Республики.

"Да, я думаю, что будет найдено взаимопонимание (в ЕС. — Прим. ред.)... Создав санкционный режим, мы получили возможность преследовать за нарушения прав человека и хотим, разумеется, применять этот инструмент", — сказал немецкий министр.

Глава германского МИД добавил, что работа над применением санкционного режима идет в глобальных масштабах. Санкции коснутся не только Китая, но и других государств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #китай #маас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров