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16:16   15 Марта 2021
Происшествия

Сирийские силовики предотвратили теракт в Дамаске

Сирийские силовики предотвратили теракт в Дамаске

Сотрудники силовых структур Сирии сорвали планы боевиков устроить тройной теракт в Дамаске.

Сирийские спецслужбы предотвратили масштабный террористический акт во втором по величине городе страны — Дамаске. В результате спецоперации были задержаны три террориста-смертника. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

Согласно информации сирийских силовиков, планируемые теракты должны были быть осуществлены с применением нательных поясов со взрывчаткой. Помимо трех уже задержанных преступников, спецслужбы готовят операцию по задержанию еще троих причастных к террористической деятельности. Источник утверждает, что преуспеть в рассекречивании преступных планов боевиков удалось благодаря бдительным гражданам в пригороде Дамаска.

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