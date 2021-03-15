Илон Маск официально стал «технокоролем»

Предприниматель поменял название своей должности в официальных документах.

Отныне в официальных документах американский предприниматель и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск будет указан, как «технокороль» (или «король технологий», Technoking – англ.). Также поменяется название должности у финансового директора Tesla Зака Киркхорна: по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, он будет представлен, как «мастер монет» (Master of Coin).

«С 15 марта 2021 года звания Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на "технокороля" и "мастера монет" соответственно», — говорится в сообщении.

О каких-либо кадровых перестановках в компании Tesla в документе комиссии по ценным бумагам не сказано.