Эксперты Sina рассказали о новом рекорде российских С-500

Зенитный ракетный комплекс С-500 смог поразить цель на рекордном расстоянии.

Китайская технологическая компания Sina сообщила о новом рекорде российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-500. Боевая машина в процессе испытательного пуска успешно поразила цель на расстоянии около 480 километров. С точки зрения дальности перехвата С-500 теперь не имеет себе равных, уверены эксперты из Китая.

Система С-500 умеет перехватывать сразу несколько видов снарядов, а максимальная дальность действия составляет около 600 километров. При этом ЗРК способен отслеживать самолеты и крылатые ракеты не только внутри атмосферы, но и за ее пределами. Речь идет о стратегических баллистических ракетах и даже низкоорбитальных спутниках.

Также специалисты Sina обратили внимание, что комплекс С-500 может бороться и с самолетами-невидимками.

«С точки зрения дальности обнаружения радиолокационные характеристики системы С-500 очень мощные. <…> Дальность обнаружения цели варьируется от 600 до 2000 километров. Система С-500 также обладает высокой степенью информационных возможностей, что позволяет и другим зенитно-ракетным комплексам ПВО объединиться с ней в эффективную боевую сеть, обмениваясь данными. Это помогает находить и отслеживать такие самолеты, как F-22, F-35 и другие самолеты-невидимки», — пишут китайские специалисты.

Ранее на сайте Sina сообщалось, что новейшая зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» обесценивает весь военный потенциал США. Эксперты из Китая рассказали, что радиус действия «Прометея» составляет 600 километров — это позволяет использовать ЗРК даже для защиты от метеоритов.

Заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко сообщил о том, что российские Вооруженные силы получат первые системы ПВО С-500 в 2021 году, а на 2025 год запланирована их серийная поставка.