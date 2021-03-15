Песня сына участницы шоу "Поле чудес" рассмешила Леонида Якубовича

Восьмилетний мальчик спел про женитьбу комара без музыкального сопровождения и рассмешил ведущего капитал-шоу "Поле чудес".

Восьмилетний мальчик спел про женитьбу комара без музыкального сопровождения и рассмешил ведущего капитал-шоу "Поле чудес".

Оксана Кашнева вместе с восьмилетним сыном Юрием приехала в Москву ради шоу "Поле чудес" из Самарской области. Женщина надела на съемки национальный костюм, чем сильно выделялась на фоне других участников передачи. Кашнева вручила Леониду Якубовичу сразу несколько подарков, одним из которых стала песня ее ребенка. Пока мальчик пел, зрители и ведущий смеялись до слез.

"Скажу тебе честно: за 30 лет я, пожалуй, редко получал такое удовольствие (от выступления участников. — Прим. ред.)", — сказал Якубович и вручил юному вокалисту сразу два подарка — планшет и большого робота.

Пользователям Сети также понравилось выступление певца. В комментариях под записью программы на YouTube ребенку делают комплименты. Несмотря на старания мальчика, его мать не смогла победить в шоу. Триумфатором стал участник по имени Александр, который приехал в Москву из Липецка.