"Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского останутся без "Оскара"

Историческая драма "Дорогие товарищи!", режиссером которой выступил Андрей Кончаловский, не вошла в число номинантов на престижную премию "Оскар".

Историческая драма "Дорогие товарищи!", режиссером которой выступил Андрей Кончаловский, не вошла в число номинантов на престижную премию "Оскар".

Действие ленты "Дорогие товарищи!", главные роли в которой исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев и Владислав Комаров, разворачивается в 1962 году в Новочеркасске.

Рабочие главного городского завода объявили забастовку, требуя снизить цены на продукты и повысить зарплату. Вскоре к ним присоединяются рабочие других предприятий, после чего власти решают действовать жестко — в город вводят войска.