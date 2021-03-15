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15:45   15 Марта 2021
Общество

"Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского останутся без "Оскара"

"Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского останутся без "Оскара"

Историческая драма "Дорогие товарищи!", режиссером которой выступил Андрей Кончаловский, не вошла в число номинантов на престижную премию "Оскар".

Действие ленты "Дорогие товарищи!", главные роли в которой исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев и Владислав Комаров, разворачивается в 1962 году в Новочеркасске.

Рабочие главного городского завода объявили забастовку, требуя снизить цены на продукты и повысить зарплату. Вскоре к ним присоединяются рабочие других предприятий, после чего власти решают действовать жестко — в город вводят войска.

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#кончаловский #оскар #Дорогие товарищи!

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