Зеленский утвердил появление украинских онлайн-посольств в мире

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что он подписал указ о возможном появлении так называемых онлайн-посольств.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что он подписал указ о возможном появлении так называемых онлайн-посольств.

Отмечается, что появится возможность создавать украинские посольства за границей с резиденцией в Киеве. Это значит, что дипмиссия физически находится на Украине и обеспечивает свое присутствие в другой стране дистанционно.

"В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих государствах, в частности, Евросоюза.