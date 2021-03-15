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15:37   15 Марта 2021
Наука

Исследовательские группы Минобороны РФ и РГО продолжат экспедицию на Новой Земле

Исследовательские группы Минобороны РФ и РГО продолжат экспедицию на Новой Земле

Северный флот России совместно с Русским географическим обществом (РГО) организует экспедицию к архипелагу Новая Земля, на котором во времена СССР проводились ядерные испытания.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что комплексная экспедиция на судах Северного флота "Эльбрус" и "Илья Муромец" будет проходить с июля по август 2021 года. В состав экспедиционных отрядов войдут научная и медиа-группа РГО.

Это мероприятие станет очередным этапом историко-культурного проекта "Главный фасад России. История, события, люди". Отмечается, что в этом году к нему присоединилось 12-е Главное управление Минобороны РФ.

Экспедиционные отряды пройдут путем исследователей Новой Земли Федора Литке, Федора Розмыслова, Петра Пахтусова и Рудольфа Самойловича. На протяжении маршрута исследовательские группы будут выполнять археологические, биологические и радиоэкологические работы. В обязательном порядке будет проводиться мониторинг состояния объектов природного и культурного наследия архипелага.

После возращения из экспедиции участниками будет организована тематическая выставка результатов исследований.

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