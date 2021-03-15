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15:35   15 Марта 2021
Политика

Матвиенко оценила потенциал участия РФ в Совете Европы

Матвиенко оценила потенциал участия РФ в Совете Европы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что участие России в Совете Европы имеет огромный потенциал.

Несмотря на попытки использовать СЕ в качестве инструмента противостояния с Россией, Москва готова к честному и открытому диалогу с международной организацией, подчеркнула Матвиенко.

"Мы считаем участие России в Совете Европы очень полезным", — сказала она.

Ранее постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский рассказал о последствиях возможного выхода России из организации. По его словам, в таком случае страна автоматически перестанет участвовать в ряде соглашений.

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#россия #матвиенко #совет европы

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