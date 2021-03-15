15:35 15 Марта 2021Политика
Матвиенко оценила потенциал участия РФ в Совете Европы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что участие России в Совете Европы имеет огромный потенциал.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что участие России в Совете Европы имеет огромный потенциал.
Несмотря на попытки использовать СЕ в качестве инструмента противостояния с Россией, Москва готова к честному и открытому диалогу с международной организацией, подчеркнула Матвиенко.
"Мы считаем участие России в Совете Европы очень полезным", — сказала она.
Ранее постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский рассказал о последствиях возможного выхода России из организации. По его словам, в таком случае страна автоматически перестанет участвовать в ряде соглашений.