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15:25   15 Марта 2021
Происшествия

Экстренные службы не обнаружили опасных веществ в редакции "Новой газеты"

Экстренные службы не обнаружили опасных веществ в редакции "Новой газеты"

Проверка на территории редакции "Новой газеты" с помощью газоанализаторов не выявила ни одного опасного вещества.

Таким образом, заявления "Новой газеты" о якобы происходившем распылении химических веществ в непосредственной близости от работающих журналистов издания не подтвердились.

Новость дополняется.

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