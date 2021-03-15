Экстренные службы не обнаружили опасных веществ в редакции "Новой газеты"

Проверка на территории редакции "Новой газеты" с помощью газоанализаторов не выявила ни одного опасного вещества.

Проверка на территории редакции "Новой газеты" с помощью газоанализаторов не выявила ни одного опасного вещества.

Таким образом, заявления "Новой газеты" о якобы происходившем распылении химических веществ в непосредственной близости от работающих журналистов издания не подтвердились.

Новость дополняется.