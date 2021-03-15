15:25 15 Марта 2021Происшествия
Экстренные службы не обнаружили опасных веществ в редакции "Новой газеты"
Проверка на территории редакции "Новой газеты" с помощью газоанализаторов не выявила ни одного опасного вещества.
Проверка на территории редакции "Новой газеты" с помощью газоанализаторов не выявила ни одного опасного вещества.
Таким образом, заявления "Новой газеты" о якобы происходившем распылении химических веществ в непосредственной близости от работающих журналистов издания не подтвердились.
Новость дополняется.