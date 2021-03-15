Названа предварительная сумма иска к Украине по водной блокаде Крыма

Иск к Украине по водной блокаде Крымского полуострова может составить от 10 до 20 триллионов рублей, сообщили власти Крыма.

Иск к Украине по водной блокаде Крымского полуострова может составить от 10 до 20 триллионов рублей, сообщили власти Крыма.

На следующей неделе власти начнут подготовку иска, заявил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс. Он рассказал об этом во время слушаний в Общественной палате России на тему "Дискриминация и преследование на международной арене граждан России, проживающих на территории Крыма".

"Сейчас считаем ущерб - это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", — сообщил Фикс.

О намерении подать иск к Украине ранее сообщил спикер Госсовета республики Крым Владимир Константинов. Он направил запрос в профильные комитеты для того, чтобы собрать информацию об ущербе экологии, сельскому хозяйству и предприятиям, который был нанесен перекрытием Северо-Крымского канала.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Большая часть жителей полуострова на референдуме проголосовала за присоединение к РФ. В Москве неоднократно сообщали, что суверенитет российский над Крымом не подвергается сомнению.