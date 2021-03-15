Спонсор по несчастью. Как ФРГ случайно направила €1 млн исламским террористам

Немецкие власти по ошибке направили исламистским группировкам денежные пособия,предназначенные пострадавшим от коронавируса бизнесменам.

Власти Германии могли по ошибке спонсировать террористов. С таким заявлением выступила газета Welt am Sonntag, сославшись на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, денежные пособия, которые правительство выплачивает пострадавшему от COVID-19 бизнесу, могли оказаться в руках исламистских группировок на Ближнем Востоке.

Среди них Welt am Sonntag называет членов салафитской и антисемитской ассоциации «Джамаату», которая недавно была запрещена сенатом Берлина, а также Ахмада Армиха — известного проповедника и сторонника ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Есть подозрения в прямом финансировании терроризма», — говорится в статье.

Уточняется, что в одном только Берлине сейчас проверяют около 60 человек, которые имеют связи с исламистами и могли получить финансовую поддержку от местных властей.

Предполагается, что в общей сложности подозреваемым перевели до €1 млн (около 90 млн руб.). Однако до сих пор неясно, сколько конкретно из этой суммы было получено обманным путем.

Управление государственной уголовной полиции проводит обыски в мечетях, офисах ассоциаций мечетей и частных квартирах в Берлине. На данный момент уже изъяли около €250 тыс. (около 22 млн руб.). В Германии мошенничество с госвыплатами наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, а в серьезных случаях — до десяти лет.

Ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин допустил, что спонсирование террористов могло произойти из-за технического сбоя. К тому же прецеденты для такого развития событий уже были.

«Чисто гипотетически допустить технический сбой можно. Потому что в прошлом бывали случаи, когда денежные средства из фондов помощи безработным лицам ошибочно перечислялись не имеющим полномочия для получения таких средств. Но это были единичные случаи», — заверил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Камкин не исключил, что лица, разделяющие радикальные исламистские идеи и получившие обманным путем финансовую поддержку, могли проживать в Германии под видом беженцев или даже в качестве юридических лиц, например, культурных союзов.

Что касается правовых последствий для Германии, то эксперт напомнил, что согласно 4-й директиве ЕС, к списку стран-спонсоров терроризма могут быть причислены те государства, усилия которых в сфере противодействия отмыванию денег и терроризма являются недостаточными.

«Вряд ли из-за этого Германию внесут в список стран терроризма. Скорее, это досадная ошибка IT-систем. Процесс цифровизации и диджитализации, о котором так любят говорить, имеет свои обратные негативные стороны, в том числе, риск человеческого фактора и банальных сбоев в системе. Но иногда да, такие сбои могут нанести существенный денежный ущерб и ударить по репутации страны», — подытожил Камкин.

Легкий способ получить пособие

Жесткий карантин действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года. Не так давно его действие продлили до 28 марта. Под ограничительными мерами до сих пор находятся бары и рестораны, которым запрещается принимать посетителей.

Впрочем, некоторые послабления для представителей малого и среднего бизнеса немецкие власти все же сделали. Например, с 1 марта свою работу возобновили парикмахерские. А с 8 числа в стране вновь открылись книжные лавки, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы.

«Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад. Весна в 2021 году будет другой, нежели в 2020 году», — заверила тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Специально для борьбы с последствиями пандемии в Германии разработали пособие Kurzarbeitergeld («Кратковременная помощь трудящимся»), призванное оплатить простой из-за снижения количества рабочих часов на предприятии или же неоплачиваемого отпуска.

Чтобы получить соответствующую поддержку, владельцам бизнеса необходимо подать заявку по месту регистрации фирмы в федеральное агентство по трудоустройству — Bundesagentur für Arbeit. Заполнять анкету разрешается и в онлайн-формате.

Подавать какие-либо заявления на получение денег от сотрудников фирм не требуется — за них все оформляют руководители. Работодателю нужно лишь заручиться согласием персонала, на который распространяется сокращенный рабочий день.

После этого заявка подвергается «тщательной» проверке со стороны чиновников. Важно, чтобы все необходимые требования для получения денег были выполнены. В частности, работники предприятия должны использовать компенсации за переработки и отпуск за прошлый год.

Кроме того, необходимо, чтобы были приостановлены не отдельные рабочие позиции, а целые филиалы или направления бизнеса. Также рассматривается случай, если владелец фирмы не может занять персонал другой приносящей доход работой.

Объем денежного пособия для каждого случая — разный. Например, ресторанам могут выплатить до 75% от задекларированной выручки, полученной за каждый месяц прошлого года.

На те же грабли

В начале марта стало известно, что немецкие власти приостановили выплату госпомощи предпринимателям и фирмам, решения по которым были приняты в ноябре и декабре прошлого года, а также в 2021 году из-за обнаруженных схем мошенничества.

В кабмине рассказали, что неизвестные смогли запросить выплаты у государства по подложным документам. В итоге средства оказались на их счетах. Общая сумма ущерба тогда не называлась. Однако до нынешнего случая местные власти оказали бизнесменам и индивидуальным предпринимателям поддержку на сумму около €10 млрд (872,2 млн руб.).

Любопытен и другой факт. В разгар пандемии стало известно, что упомянутый Ахмад Армих, находившийся под наблюдением спецслужб, уже получал от немецкого правительства субсидии — и тоже обманным путем. В апреле 2020 года ФРГ по ошибке выплатило проповеднику ненависти €18 тыс. (более 1,5 млн руб.) в качестве «нуждающегося предпринимателя».

Дело в том, что поначалу правительство страны оказывало разовую материальную помощь бизнесменам безвозмездно. По сообщению газеты Bild, Армих заявил сотрудникам банка, будто бы торгует медом. На часть средств он купил бытовую технику в свою квартиру на Шпренгельштрассе.

Ранее Институт немецкой экономики в Кельне подсчитал потери Германии от локдауна. По итогам первого квартала 2021 года ущерб составил €50 млрд. С начала коронавируса немецкая экономика лишилась €250 млрд, а 16 тысяч компаний объявили о банкротстве.